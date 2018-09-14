В Киеве убийцу пенсионерки посадили на 15 лет: врал ей, что трудоустроит сына-инвалида
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
4 августа в квартире жилого дома по улице Санаторной нашли мертвой ее 69-летнюю хозяйку с явными следами насильственной смерти. В квартире также находился сын умершей, инвалид I группы, не смог объяснить обстоятельства произошедшего, однако вспомнил, что накануне к матери приходил ее знакомый.
Личность этого человека удалось установить. Им оказался уроженец Донецкой области, неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Злоумышленник познакомился с потерпевшей незадолго до убийства. Чтобы втереться ему в доверие, мужчина пообещал женщине трудоустроить ее больного сына, а затем, чтобы закрепить дружеские отношения, напросился в гости. Там злоумышленник внезапно набросился на женщину и нанес ей многочисленные удары утюгом по голове и различным частям тела. После этого мужчина задушил свою жертву, снял с ее тела ювелирные украшения и скрылся с места преступления.
Прокурором в суде вину обвиняемого доказана полностью. Приговором суда он признан виновным по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст.185 (кража) УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы. Избранный злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений до вступления приговора в законную силу.
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