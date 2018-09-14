В Киеве спустят на воду новые десантные катера "Кентавр"

14 сентября, 2018, 11:03

14 сентября на судостроительном заводе “Кузница на Рыбацкой”, что в Киеве, состоится спуск на воду десантных катеров проекта 58181 “Кентавр”

Об этом сообщает Украинский милитарный полк.

Отмечается, что "Кентавры" были заложены в конце 2016 года и должны были быть спущены за полтора года летом 2018, однако возникли проблемы с почтавками водометов и произошло отсрочка спуска.

Проектом предусмотрена их максимальная скорость - до 50 узлов. Также одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где будут размещаться 32 военнослужащие.

В ходе строительства в конструкцию корабля вносились изменения по пожеланиям заказчика - Военно-морских Сил ВС Украины.

Десантно-штурмовые катера получили два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм, а также две реактивные системы залпового огня калибром 80 мм.