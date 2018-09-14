В Киеве произошло ДТП: "Субару"опрокинулся, водителя "Опеля" задержали свидетели

14 сентября, 2018, 19:38

В Соломенском районе на пересечении бульвара Гавела и улицы Белецкого столкнулись "Опель" и "Субару"

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По словам водителя Субару, он вез сына из школы, в этот момент его подрезал автомобиль "Опель", который двигался с ним в попутном направлении и решил повернуть налево с правой полосы. Водитель Опеля не убедился в безопасности своего маневра из-за чего и произошло столкновение. В результате чего Субару перевернулся на крышу, а Опель отбросило в противоположную сторону.

Водитель Опеля пытался покинуть место аварии, но его задержали свидетели ДТП. Однако водитель Опеля объяснил, что он не собирался бежать, а просто испугался, что его побьют.

В результате дорожного происшествия пострадал 9-летний сын водителя Субару, которого забрала скорая. Самому отцу оказали помощь на месте. На месте происшествия работают следователи, которые и выяснят причины ДТП.