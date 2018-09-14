В Киеве произошло ДТП: "Субару"опрокинулся, водителя "Опеля" задержали свидетели
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
По словам водителя Субару, он вез сына из школы, в этот момент его подрезал автомобиль "Опель", который двигался с ним в попутном направлении и решил повернуть налево с правой полосы. Водитель Опеля не убедился в безопасности своего маневра из-за чего и произошло столкновение. В результате чего Субару перевернулся на крышу, а Опель отбросило в противоположную сторону.
Водитель Опеля пытался покинуть место аварии, но его задержали свидетели ДТП. Однако водитель Опеля объяснил, что он не собирался бежать, а просто испугался, что его побьют.
В результате дорожного происшествия пострадал 9-летний сын водителя Субару, которого забрала скорая. Самому отцу оказали помощь на месте. На месте происшествия работают следователи, которые и выяснят причины ДТП.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-