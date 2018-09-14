 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина


фото: v-kurse
В Киеве по ходатайству местной прокуратуры №6 арестовали 36-летнего россиянина, которого объявил в розыск Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Срок ареста - 40 дней.

Указанный гражданин, который находится в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупных размерах, был задержан 10 сентября в Киеве.

По ходатайству местной прокуратуры Печерским районным судом г. Киева в отношении задержанного иностранца применен временный арест до поступления запроса на его экстрадицию.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать