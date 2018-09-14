В Киеве арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина

14 сентября, 2018, 12:35

В Киеве по ходатайству местной прокуратуры №6 арестовали 36-летнего россиянина, которого объявил в розыск Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Срок ареста - 40 дней.

Указанный гражданин, который находится в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупных размерах, был задержан 10 сентября в Киеве.

По ходатайству местной прокуратуры Печерским районным судом г. Киева в отношении задержанного иностранца применен временный арест до поступления запроса на его экстрадицию.