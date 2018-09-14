В клубе Ярмоленко ищут шпиона, который сливает информацию
Об этом сообщает The Times.
Главный тренер "Ман Сити" Мануэль Пеллегрини начал собственное расследование, чтобы узнать, кто в клубе сливает информацию. Он возмущен, что стартовый состав команды попадает в сеть до того, как он официально обнародуется за час до матча.
Утечка информации происходит через twitter-аккаунт ExWHUemployee. Владелец аккаунта на протяжении 60 матчей публиковал состав команды на матч.
В нынешнем сезоне состав на матч публиковался до того, как Пеллегрини проводил встречу с игроками, на которой сообщал о том, кто из них выйдет на поле.
Мануэль Пеллегрини возглавил "Вест Гем" летом и в трансферное окно потратил 98 миллионов фунтов на приобретение футболистов, но стартовал с четырех поражений кряду в чемпионате Англии.
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