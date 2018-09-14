В клубе Ярмоленко ищут шпиона, который сливает информацию

14 сентября, 2018, 11:54

"Вест Гем", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, расследует утечку информации о стартовом составе команды

Об этом сообщает The Times.

Главный тренер "Ман Сити" Мануэль Пеллегрини начал собственное расследование, чтобы узнать, кто в клубе сливает информацию. Он возмущен, что стартовый состав команды попадает в сеть до того, как он официально обнародуется за час до матча.

Утечка информации происходит через twitter-аккаунт ExWHUemployee. Владелец аккаунта на протяжении 60 матчей публиковал состав команды на матч.

В нынешнем сезоне состав на матч публиковался до того, как Пеллегрини проводил встречу с игроками, на которой сообщал о том, кто из них выйдет на поле.

Мануэль Пеллегрини возглавил "Вест Гем" летом и в трансферное окно потратил 98 миллионов фунтов на приобретение футболистов, но стартовал с четырех поражений кряду в чемпионате Англии.