Усик избавится от всех чемпионских титулов, - промоутер

14 сентября, 2018, 12:25

Новый промоутер украинца Эдди Хирн заявил, что Александр Усик избавится чемпионских титулов

Об этом сообщает IFL TV.

Хирн заверил, что в случае победы над Тони Бэллью, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе перейдет в хэвивейт и оставит все свои титулы вакантными.

"Победитель поединка Усик - Бэллью, в любом случае, откажется от титулов. Если это будет Усик - он поднимется в супертяжелый вес, если Бэллью - он закончит профессиональную карьеру. Титулы станут вакантными", - сказал Хирн.