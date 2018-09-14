Усик избавится от всех чемпионских титулов, - промоутер
14 сентября, 2018, 12:25
Новый промоутер украинца Эдди Хирн заявил, что Александр Усик избавится чемпионских титулов
Об этом сообщает IFL TV.
Хирн заверил, что в случае победы над Тони Бэллью, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе перейдет в хэвивейт и оставит все свои титулы вакантными.
"Победитель поединка Усик - Бэллью, в любом случае, откажется от титулов. Если это будет Усик - он поднимется в супертяжелый вес, если Бэллью - он закончит профессиональную карьеру. Титулы станут вакантными", - сказал Хирн.
- Бой Усик - Бэллью должен состоятся 10 ноября в Манчестере, на кону будут стоять все титулы украинца.
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