УПЦ КП назвала "безосновательным" решение РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским Патриархатом

14 сентября, 2018, 22:22

Киевская Патриархия обнародовала заявление по поводу решения Синода РПЦ о разрыве молитвенного общения с Константинопольским Патриархатом

Текст заявления архиепископ Евстратий (Зоря) обнародовал на своей странице в Facebook.

Как написано в заявлении, Киевский Патриархат оценивает решение Синода РПЦ как безосновательное, не оправданное ни с богословской, ни с исторической, ни с канонической точки зрения.

"Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения). Вопрос церковно-административного характера (назначение представителей Вселенского Патриарха), даже при наличии возражений от другой Церкви, должен решаться на церковно-административном уровне, а не через разрыв единения в Таинстве Святой Евхаристии", - говорится в заявлении.

В Киевском патриархате напомнили, что Вселенский Патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав относительно Киевской Митрополии. Присвоение в XVII ст. Русской Православной Церковью власти над Церковью в Украине произошло не по предписанию канонических правил.

"Известно и очевидно, что от времени Оскольдового (середина IX века) и Владимирова (кон. Х ст.) крещения, Русь-Украина имела каноническую и иерархическую связь со Вселенским Константинопольским Патриаршим престолом, как со своей Церковью-Матерью. Первый канонически признанный Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией II в конце XVI в., то есть более чем на шесть веков позже времени образования Киевской Митрополии", - говорится в тексте заявления.

Как отметили в Киевском патриархате, ссылки руководителей РПЦ на то, что назначение экзархов Вселенского Патриархата нарушает каноническую территорию Московского Патриархата является безосновательным.

"До сих пор одним из главных мотивов для епископата, духовенства, монашества и мирян РПЦ в Украине хранить свою подчиненность Московскому Патриархату было убеждение, что через эту подчиненность они сохраняют единение с Полнотой Православия, с Поместными Православными Церквями. Теперь все упомянутые архиереи, духовенство, монахи и монахини и миряне должны осознать: оставаясь далее под властью Московского патриарха они вместе с ним разрывают молитвенное и евхаристическое единение со Вселенским Патриархом", - резюмируют в Киевском патриархате.