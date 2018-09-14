 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

УПЦ КП назвала "безосновательным" решение РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским Патриархатом

Киевская Патриархия обнародовала заявление по поводу решения Синода РПЦ о разрыве молитвенного общения с Константинопольским Патриархатом

Текст заявления архиепископ Евстратий (Зоря) обнародовал на своей странице в Facebook.

Как написано в заявлении, Киевский Патриархат оценивает решение Синода РПЦ как безосновательное, не оправданное ни с богословской, ни с исторической, ни с канонической точки зрения.

"Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения). Вопрос церковно-административного характера (назначение представителей Вселенского Патриарха), даже при наличии возражений от другой Церкви, должен решаться на церковно-административном уровне, а не через разрыв единения в Таинстве Святой Евхаристии", - говорится в заявлении.

В Киевском патриархате напомнили, что Вселенский Патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав относительно Киевской Митрополии. Присвоение в XVII ст. Русской Православной Церковью власти над Церковью в Украине произошло не по предписанию канонических правил.

"Известно и очевидно, что от времени Оскольдового (середина IX века) и Владимирова (кон. Х ст.) крещения, Русь-Украина имела каноническую и иерархическую связь со Вселенским Константинопольским Патриаршим престолом, как со своей Церковью-Матерью. Первый канонически признанный Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией II в конце XVI в., то есть более чем на шесть веков позже времени образования Киевской Митрополии", - говорится в тексте заявления.

Как отметили в Киевском патриархате, ссылки руководителей РПЦ на то, что назначение экзархов Вселенского Патриархата нарушает каноническую территорию Московского Патриархата является безосновательным.

"До сих пор одним из главных мотивов для епископата, духовенства, монашества и мирян РПЦ в Украине хранить свою подчиненность Московскому Патриархату было убеждение, что через эту подчиненность они сохраняют единение с Полнотой Православия, с Поместными Православными Церквями. Теперь все упомянутые архиереи, духовенство, монахи и монахини и миряне должны осознать: оставаясь далее под властью Московского патриарха они вместе с ним разрывают молитвенное и евхаристическое единение со Вселенским Патриархом", - резюмируют в Киевском патриархате.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать