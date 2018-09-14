Украинский паб - в рейтинге лучших пивных заведений. Версия The Guardian

14 сентября, 2018, 15:49

Британское издание The Guardian включило львовский театр пива "Правда" в рейтинг лучших пивных заведений Европы

Список показали на сайте издания.

Лучшие пивные заведения определяли читатели. Им стал паб "Правда", расположенный во Львове. Они отметили крепкий эль Putin Huilo, а также обратили внимание на линейку дешевого пива, которое стоит 1,5 фунта за бутылку.

Также в рейтинг вошли пабы Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Большая, Испании, а также три английских и одно шотландское пивное заведение.