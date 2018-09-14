 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинец стал чемпионом мира по стрельбе


фото: facebook
Украинец Павел Коростылев выиграл золото чемпионата мира по пулевой стрельбе

Об этом сообщает Xsport.ua.

В последний день чемпионата мира в Южной Корее, украинец завоевал золото в стрельбе из малокалиберного пистолета МП-10. Коростылев набрал 581 очко, вторым стал Гурприт Сингх из Индии, третьим - Ким Юнхонг из Южной Кореи, которые выбили по 579 пунктов.

В командном зачете Коростылев вместе с Владимиром Пастернаком и Александром Петривым завоевал бронзу.

  • Сборная Украины завершила чемпионат мира с 12 медалями - в ее активе 3 золота, 4 серебра и 5 бронзовых наград.
  • Для 21-летнего Коростылева золотая медаль стала уже второй на турнире, ранее он взял бронзу в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 м.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать