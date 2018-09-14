Украинец стал чемпионом мира по стрельбе

14 сентября, 2018, 16:12

Украинец Павел Коростылев выиграл золото чемпионата мира по пулевой стрельбе

Об этом сообщает Xsport.ua.

В последний день чемпионата мира в Южной Корее, украинец завоевал золото в стрельбе из малокалиберного пистолета МП-10. Коростылев набрал 581 очко, вторым стал Гурприт Сингх из Индии, третьим - Ким Юнхонг из Южной Кореи, которые выбили по 579 пунктов.

В командном зачете Коростылев вместе с Владимиром Пастернаком и Александром Петривым завоевал бронзу.