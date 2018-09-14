Украинец стал чемпионом мира по стрельбе
14 сентября, 2018, 16:12
Украинец Павел Коростылев выиграл золото чемпионата мира по пулевой стрельбе
Об этом сообщает Xsport.ua.
В последний день чемпионата мира в Южной Корее, украинец завоевал золото в стрельбе из малокалиберного пистолета МП-10. Коростылев набрал 581 очко, вторым стал Гурприт Сингх из Индии, третьим - Ким Юнхонг из Южной Кореи, которые выбили по 579 пунктов.
В командном зачете Коростылев вместе с Владимиром Пастернаком и Александром Петривым завоевал бронзу.
- Сборная Украины завершила чемпионат мира с 12 медалями - в ее активе 3 золота, 4 серебра и 5 бронзовых наград.
- Для 21-летнего Коростылева золотая медаль стала уже второй на турнире, ранее он взял бронзу в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 м.
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