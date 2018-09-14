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Украинцы назвали кандидатов в президенты, наиболее интересных для России

Если бы выборы президента Украины состоялись в это воскресенье, два первых места заняли бы Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Среди политиков, в которых заинтересована Россия, впереди Юрий Бойко и Вадим Рабинович

Такие данные опроса обнародовал КМИС, Центр Разумкова и СОЦИС.

Как отмечается, среди тех украинцев, которые готовы идти на выборы, за лидера "Батькивщины" - проголосовали бы 11% опрошенных, за действующего президента Петра Порошенко отдали бы свои голоса 7,1%, третье место предполагаемого перможця занимает шоумен Владимир Зеленский - 6,7%.

Кроме того, украинцев спросили, кто, по их мнению, из предложенных кандидатов победит. Согласно данным опроса, в пятерку вероятных победителей также вошли Юлия Тимошенко (15,4%), Петр Порошенко (13,4%), Владимир Зеленский (3,8%), Юрий Бойко (3,6%) и Анатолий Гриценко (3,3%).

По каждому из политиков, скажите, пожалуйста, насколько заинтересована Россия?

В рейтинге кандидатов в президенты, в ком больше заинтересована Россия, кроме лидера "Оппоблока" Юрия Бойко (46,5%), в первую тройку попали также лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (37,9%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (28,4%).

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье?

В парламент, согласно данным опроса, первой тройкой прошли бы ВО "Батькивщина" (12,5%), Партия "Слуга Народа" Зеленского (8,6%) и "Гражданская позиция" Гриценко (6,9%).

При этом отмечается, что погрешность опроса составляет 1%. А 27,5% опрошенных вообще не знают, за кого будут голосовать или отказались участвовать в опросе. Кроме того, среди названных кандидатов ни Зеленский, ни Вакарчук о готовности идти в президенты не заявляли.

  • Ранее, согласно данным опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, обнародованным в начале сентября, среди кандидатов на президентский пост Петр Порошенко занял третье место, на первом также была Юлия Тимошенко.
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