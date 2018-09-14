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Украина завоевала две медали чемпионата мира по пятиборью


фото: bestin.ua
Павел Тимощенко и мужская сборная Украины выиграли бронзовые медали чемпионата мира по современному пятиборью

Об этом сообщает Чемпион.

В последнем виде программы-беге со стрельбой - лазер-ране, Тимощенко вышел на дистанцию на шестой позиции, которую он занимал после фехтования, плавания и конного спорта.

Украинец грамотно провел забег, допустив минимум промахов на огневом рубеже. На последний круг Тимощенко пошел первым, но в итоге скатился на третье место.

Относительно других украинцев, то Денис Павлюк финишировал 25-м, а Юрий Федечко — 32-г. Этого хватило для третьего командного места сборной Украины.

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