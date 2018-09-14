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Украина уже сейчас может накормить каждого пятого европейца - Тарас Высоцкий

Агросектор Украины нуждается в государственной поддержке, несмотря на то, что отдельные отрасли являются весьма рентабельными

Об этом в эфире телеканала Еспресо заявил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Высоцкий.

По его словам высокую рентабельность сейчас демонстрирует только выращивания зерновых и масличных культур, которые не нуждаются в государственной поддержке. В то же время ягодоводство, садоводство, пчеловодство, птицеводство, молочное животноводство должно иметь государственную поддержку. Тем более, что подобную помощь получают производители в Европе и Северной Америке. Поэтому конкурировать на внешних рынках без господдержки – значительно труднее.

"Нам нужно понять – если мы хотим видеть у себя зерновые и масличные, которые будут просто экспортированы как сырье, – тогда да! Поддержки не нужно. Но наш потенциал позволяет нам развивать другие сегменты и создавать внутри большую стоимость", – отметил президент УКАБ.

Однако уже сейчас Украина демонстрирует чрезвычайно высокий экспортный потенциал.

"Если мы посмотрим уже сейчас, то кроме украинцев, а это 43 миллиона, мы в год экспортируем продукции, которая кормит 100-110 миллионов жителей по миру. То есть, фактически, если мы смотрим на Европейский Союз, где живет 500 миллионов, то мы уже сейчас можем накормить каждого пятого европейца", – отметил Высоцкий.

 

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