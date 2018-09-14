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Украина уступает Португалии после первого матча Кубка Дэвиса


фото: tennisua.org
Сборная Украины по теннису неудачно начала домашнюю встречу против Португалии в Кубке Дэвиса

В Буче на Киевщине, в матче первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сборная Украины играет с Португалией.

В стартовой встрече противостояния первая ракетка сборной Португалии Жуан Соуза победил Илью Марченко - 4:6, 6:2, 6:3. Во втором матче пятницы встретятся Сергей Стаховский и Педро Соуза.

В этом году игры зональных соревнований Кубка Дэвиса проводятся в трисетовому формате. В первый день проходят два одиночных матча, в второй - четный и еще два одиночных поединка.

 

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