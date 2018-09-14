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Украина сравняла счет в матче Кубка Дэвиса против Португалии


фото: tennisua.org
Сборная Украины в матче Кубка Дэвиса против Португалии сравняла счет, благодаря победе Сергея Стаховского

В Буче на Киевщине, в матче первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сборная Украины играет с Португалией.

Лидер нашей сборной Сергей Стаховский принес нашей сборной первое очко и сравнял счет. Украинец уверенно победил вторую ракетку соперников - Педро Соузу - 6:3, 6:2.

15 сентября состоятся три матча - парный и два одиночных, по итогам которых определится победитель.

 

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