Украина сравняла счет в матче Кубка Дэвиса против Португалии
14 сентября, 2018, 16:46
Сборная Украины в матче Кубка Дэвиса против Португалии сравняла счет, благодаря победе Сергея Стаховского
В Буче на Киевщине, в матче первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сборная Украины играет с Португалией.
Лидер нашей сборной Сергей Стаховский принес нашей сборной первое очко и сравнял счет. Украинец уверенно победил вторую ракетку соперников - Педро Соузу - 6:3, 6:2.
15 сентября состоятся три матча - парный и два одиночных, по итогам которых определится победитель.
- Сегодня в стартовой встрече матча Кубка Дэвиса украинец Илья Марченко уступил португальцу Жуану Соузи.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-