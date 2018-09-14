Украина сравняла счет в матче Кубка Дэвиса против Португалии

14 сентября, 2018, 16:46

Сборная Украины в матче Кубка Дэвиса против Португалии сравняла счет, благодаря победе Сергея Стаховского

В Буче на Киевщине, в матче первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сборная Украины играет с Португалией.

Лидер нашей сборной Сергей Стаховский принес нашей сборной первое очко и сравнял счет. Украинец уверенно победил вторую ракетку соперников - Педро Соузу - 6:3, 6:2.

15 сентября состоятся три матча - парный и два одиночных, по итогам которых определится победитель.