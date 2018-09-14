Ученые разработали робота-дрозофилу, чтобы изучить полеты насекомых

14 сентября, 2018, 18:30

Нидерландские ученые создали летающего робота, который будет помогать ученым изучать механизмы полета насекомых

Об этом говорится в журнале Science.

Инженеры из Делфтского технического университета и Вагенингенского университета под руководством Гвидо де Кроон разработали летающего легкого робота, который может подражать движению дрозофил в течение пяти минут. Размах крыльев робота составляет 33 см, а масса - 28,2 грамма.

Собранного робота протестировали на полетах дрозофил - несмотря на 55-кратную разницу в размере, скорости и перегрузки во время поворота были одинаковыми. Робот смог повторить траектории полета, которые были также описаны и в других исследованиях.

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