Ученые разработали робота-дрозофилу, чтобы изучить полеты насекомых
14 сентября, 2018, 18:30
Нидерландские ученые создали летающего робота, который будет помогать ученым изучать механизмы полета насекомых
Об этом говорится в журнале Science.
Инженеры из Делфтского технического университета и Вагенингенского университета под руководством Гвидо де Кроон разработали летающего легкого робота, который может подражать движению дрозофил в течение пяти минут. Размах крыльев робота составляет 33 см, а масса - 28,2 грамма.
Собранного робота протестировали на полетах дрозофил - несмотря на 55-кратную разницу в размере, скорости и перегрузки во время поворота были одинаковыми. Робот смог повторить траектории полета, которые были также описаны и в других исследованиях.
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