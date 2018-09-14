 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые предложили новый план колонизации Марса

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны представили план колонизации Марса с размещением жилых модулей и экраном для защиты от радиации

Работа опубликована в журнале Discover.

Авторы считают, что лучшее место для размещения колоний - полюса планеты, поскольку на них находятся большие запасы льда, углекислого газа, железа, кремния и серы.

Топливо астронавты смогут добывать из водорода и метанола, а еду и воду - с помощью установок, которые они привезут с собой с Земли.

Строительством жилых модулей займутся работы - они сведут центральное ядро поселения с жилыми отсеками, тремя капсулами, которые будут служить переходными и позволят минимизировать разницу в давлении на поверхности планеты и внутри ядра.

Также машины построят купол из полиэтиленовых нитей и льда, который позволит защитить астронавтов от радиации. Затем на планету прибудут первые люди - экипаж из шести человек привезет с собой еду и батареи, которые спустят на поверхность с помощью "небесных кранов", и пробудут на Марсе шесть месяцев.

Лучшее время для отправки экспедиции на Марс - полярное лето, считают исследователи. Если человек приземлится на планете в этот период, то сможет провести под солнцем 288 дней.А после того как они проживут на базе уже около девяти месяцев, экипаж вернулся бы домой.

Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать про новый телескоп от NASA

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать