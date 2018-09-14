У женщины забрали 7-месячного младенца после того, как ее старший ребенок выпал с балкона

14 сентября, 2018, 15:05

На Луганщине в Лисичанске полицейские отняли у матери 7-месячного ребенка после того, как ее страрший сын выпал из окна

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение медиков о госпитализации малолетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на втором этаже многоэтажки в кв. Центральный г. Лисичанск.

На место происшествия выехали сотрудники отдела ювенальной превенции ГУНП и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Полицейских, которые прибыли по месту проживания ребенка, поразило, что мать даже не заметила исчезновения сына. Она проснулась от стука полиции в дверь ее квартиры. Уже от сотрудников полиции она узнала о том, что ее 11-летний сын находится в больнице под присмотром врачей (в результате падения ребенок отделался синяками и царапинами).

Во время проверки и установления обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что у 32-летней женщины есть еще один ребенок - семимесячная девочка. Женщина сама "воспитывает" детишек, но это ей не мешает употреблять спиртные напитки, ругаться и мириться со своим сожителем. Кроме того, женщина вообще не реагирует на то, что уже неоднократно ее привлекали к административной ответственности по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей" и ст. 178 КУоАП "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде".

Принимая во внимание неудовлетворительную санитарную обстановку в доме и отсутствие еды для семимесячной дочки, сотрудниками полиции было принято решение о временном изъятии девочки и помещении ее в Луганскую областную детскую больницу.

Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к ответственности согласно санкции ст. 166 УК Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство".