Телескоп "Хаббл" начал новую миссию: искать старые галактики и темную материю

14 сентября, 2018, 14:31

Космический телескоп "Хаббл" начал новую миссию: она должна помочь ученым понять эволюцию самых первых галактик во Вселенной

Как говорится на сайте NASA, для выполнения миссии BUFFALO космическая обсерватория будет использовать наймасивніші объекты во Вселенной - галактические скопления.

Задачей Beyond Ultra-deep Frontier Fields And Legacy Observations (или BUFFALO) является наблюдение за самыми ранними галактиками Вселенной при помощи шести галактических скоплений, которые создают мощный эффект гравитационных линз. Астрономы имеют целью выяснить, что же находится за этими скоплениями.

На этом изображении можно увидеть Abell 370 - скопление из нескольких сотен галактик, расположенных примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли. Яркие желто-белые объекты на снимке есть огромными галактиками, в которых содержатся миллиарды звезд.

Объекты, имеющие синий оттенок являются более компактными галактиками, как наш Млечный Путь, и с более молодой популяцией звезд. Более тусклые объекты с желтоватым оттенком - это старые галактики, в которых прекращается процесс звездообразования.

Используя эффект гравитационного линзирования, исследователи из Института Нильса Бора (Дания) и Даремского университета (Великобритания) надеются больше узнать о том, когда во Вселенной сформировались наиболее яркие галактики, как быстро это происходило в первые 800 миллионов лет после Большого взрыва и как формирование этих галактик связано с темной материей.

"Расширив площадь наблюдений вокруг этих галактических скоплений, мы сможем существенно улучшить наше представление о силе гравитационного линзирования, создаваемого этими скоплениями, что является важным шагом для изучения самых отдаленных галактик, которые будут обнаружены в ходе проекта BUFFALO", - говорит астрофизик Матильда Яузак из центра внегалактической астрономии Даремского университета.

"Кроме того, BUFFALO позволит нам точно определить распределение темной материи внутри этих массивных галактических скоплений, а также более детально изучить эволюционную историю этих скоплений, заполнив недостающие звенья, которые имеют в современных эволюционных теориях", - добавляет она.

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