Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

14 сентября, 2018, 15:53

На выходных, 15-16 сентября, в Украине похолодает, в некоторых областях пройдут дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В субботу похолодает в западных областях Украины - туда придет атмосферный фронт, который принесет дожди. От умеренных до сильных дождей могут быть на северо-западе Украины - Волынь, Ривненская, часть Львовской области. На остальной территории Украины также временами дожди, в центральной части преимущественно без осадков, максимум - увеличение облачности. На севере также дожди наиболее вероятны в Житомирской области, а в Киевскую, Черниговскую, Сумскую осадки могут прийти в субботу вечером", - рассказала Диденко.

16 сентября похолодает в большинстве областей Украины, дожди будут перемещаться в восточном направлении.

"В воскресенье западное похолодание распространится на большинство областей Украины, но тепло удержится еще в южной части и на востоке. Похолодание ожидается в пределах 18-23°C. В воскресенье западные дожди также будут перемещаться в восточном направлении, поэтому утром на севере, в центре еще будут дожди, но постепенно небо освободится от облаков и в воскресенье дожди будут идти преимущественно на Левобережной Украине. Запад, часть севера, часть центра - Винницкая область, например, - будет преобладать сухая солнечная, но холодная погода ", - добавила метеоролог.

В Киеве 15 сентября будет тепло, 24-25°C, вечером возможен дождь. В воскресенье в Киеве похолодает, увеличится влажность, особенно утром, но днем ​​будет солнечно.