 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

На выходных, 15-16 сентября, в Украине похолодает, в некоторых областях пройдут дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В субботу похолодает в западных областях Украины - туда придет атмосферный фронт, который принесет дожди. От умеренных до сильных дождей могут быть на северо-западе Украины - Волынь, Ривненская, часть Львовской области. На остальной территории Украины также временами дожди, в центральной части преимущественно без осадков, максимум - увеличение облачности. На севере также дожди наиболее вероятны в Житомирской области, а в Киевскую, Черниговскую, Сумскую осадки могут прийти в субботу вечером", - рассказала Диденко.

16 сентября похолодает в большинстве областей Украины, дожди будут перемещаться в восточном направлении.

"В воскресенье западное похолодание распространится на большинство областей Украины, но тепло удержится еще в южной части и на востоке. Похолодание ожидается в пределах 18-23°C. В воскресенье западные дожди также будут перемещаться в восточном направлении, поэтому утром на севере, в центре еще будут дожди, но постепенно небо освободится от облаков и в воскресенье дожди будут идти преимущественно на Левобережной Украине. Запад, часть севера, часть центра - Винницкая область, например, - будет преобладать сухая солнечная, но холодная погода ", - добавила метеоролог.

В Киеве 15 сентября будет тепло, 24-25°C, вечером возможен дождь. В воскресенье в Киеве похолодает, увеличится влажность, особенно утром, но днем ​​будет солнечно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать