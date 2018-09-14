Синод РПЦ запретил молиться за патриарха Варфоломея
Такое решение принял на заседании в Москве 14 сентября Синод Русской православной церкви, сообщает Радио Свобода.
Кроме того, прекращается совместное служение священников московского и Константинопольского патриархатов православной церкви.
Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такое решение стало реакцией на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих представителей - экзархов, что является первым шагом в предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.
По словам Илариона, речь пока не идет о разрыве общения евхаристии между верующими двух церквей. То есть прихожанам московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено молиться вместе. Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат пойдет путем предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.
Кроме того, как заявил Иларион, РПЦ прерывает участие в епископских ассамблеях, так же как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех других структурах, в которых председательствуют или співголовують представители Константинопольского патриархата.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создания в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности московского патриархата и его притязаний на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Памфілійського Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
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