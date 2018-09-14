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Синод РПЦ запретил молиться за патриарха Варфоломея

В храмах московского патриархата прекратят молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея

Такое решение принял на заседании в Москве 14 сентября Синод Русской православной церкви, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, прекращается совместное служение священников московского и Константинопольского патриархатов православной церкви.

Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такое решение стало реакцией на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих представителей - экзархов, что является первым шагом в предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

По словам Илариона, речь пока не идет о разрыве общения евхаристии между верующими двух церквей. То есть прихожанам московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено молиться вместе. Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат пойдет путем предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.

Кроме того, как заявил Иларион, РПЦ прерывает участие в епископских ассамблеях, так же как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех других структурах, в которых председательствуют или співголовують представители Константинопольского патриархата.

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