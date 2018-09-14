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Сутки в ООС: зафиксировано 37 обстрелов, один боец ранен


фото: pressjfo.news
В течение прошлых суток, 13 сентября, в районе проведения ООС зафиксировали 37 обстрелов. При этом, противник 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхньоторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутове и Водяное, а из миномета 120-го калибра - возле Чермалика и Крымского. Также в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутове наши опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты.

Также вчера российские оккупационные войска обстреляли из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, в населенный пункт Водяное, что на Мариупольском направлении. По направлению оккупированной Ужовки в сторону жилого сектора на восточной окраине Водяного было выпущено 5 мин калибра 120 мм. Поврежденных домов и пострадавших среди гражданского населения нет.

В ходе боевых действий в течение суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

От начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Один обстрел зафиксировано на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутове, Водяное и Широкино. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

 

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