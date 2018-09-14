Суд приступил к избранию меры пресечения Омеляну
Соответствующее включение из зала суда передает Еспресо.
На заседание пришедших сам министр Омелян, его адвокат Александр Лысак и прокурор САП Валентин Мусияка.
Как сообщалось, НАБУ 13 сентября сообщило о подозрении в незаконном обогащении министру инфраструктуры Омеляну.
В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
Позже САП заявила, что будет ходатайствовать в Соломенском райсуде Киева о назначении подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.
Омелян будет судиться против следователей НАБУ в суде из-за подозрения о незаконном обогащении.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-