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Суд приступил к избранию меры пресечения Омеляну


фото: vesti-ukr
Соломенский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении

Соответствующее включение из зала суда передает Еспресо.

На заседание пришедших сам министр Омелян, его адвокат Александр Лысак и прокурор САП Валентин Мусияка.

Как сообщалось, НАБУ 13 сентября сообщило о подозрении в незаконном обогащении министру инфраструктуры Омеляну.

В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.

Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.

Позже САП заявила, что будет ходатайствовать в Соломенском райсуде Киева о назначении подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

Омелян будет судиться против следователей НАБУ в суде из-за подозрения о незаконном обогащении.

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