Суд арестовал 15 участников конфликта на элеваторе
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
Киевский районный суд Харькова арестовал подозреваемых на 60 суток без права внесения залога. 14 сентября суд продолжит избирать меру пресечения еще 7 подозреваемым, которые являются фигурантами уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра.
По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четверо человек - трое мужчин и сотрудник районной полиции.
12 сентября на Харьковщине полиция задержала участников конфликта в Змиевском районе на территории местного элеватора.
В управления Национальной полиции доставили бывшего командира роты "Восточный корпус", экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева. По словам министра Авакова, следствие считает Ширяева объективно подозреваемым в причастности к преступлению.
Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрении 22 участникам конфликта вокруг элеватора в сек. Занки Харьковской области
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