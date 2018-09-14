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Суд арестовал 15 участников конфликта на элеваторе


фото: facebook
В Харькове арестовали 15 участников конфликта на элеваторе на Харьковщине, в поселке Занки

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Киевский районный суд Харькова арестовал подозреваемых на 60 суток без права внесения залога. 14 сентября суд продолжит избирать меру пресечения еще 7 подозреваемым, которые являются фигурантами уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра.

По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четверо человек - трое мужчин и сотрудник районной полиции.

12 сентября на Харьковщине полиция задержала участников конфликта в Змиевском районе на территории местного элеватора.

В управления Национальной полиции доставили бывшего командира роты "Восточный корпус", экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева. По словам министра Авакова, следствие считает Ширяева объективно подозреваемым в причастности к преступлению.

Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрении 22 участникам конфликта вокруг элеватора в сек. Занки Харьковской области

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