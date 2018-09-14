Стало известно, сколько Марадона будет зарабатывать в Мексике
14 сентября, 2018, 11:20
Обнародована зарплата знаменитого аргентинца Диего Марадоны в мексиканском клубе "Дорадос де Синаола"
Об этом сообщает Infobae.
Аргентинец подписал контракт с клубом на один сезон, а его зарплата составит $180 тыс. на месяц, то есть более $2,16 млн в год.
В контракте Марадоны есть опция - если клуб выйдет в высший дивизион чемпионата Мексики, то контракт с аргентинцем будет продлен. Дорадос занимают 13-ю строчку во второй лиге и набрал лишь 3 очка в шести матчах.
- Диего Марадона подписал контракт с мексиканским клубом, несмотря на то, что летом стал президентом брестского "Динамо".
- Amazon запускает сериал про легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
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