Стало известно, сколько Марадона будет зарабатывать в Мексике

14 сентября, 2018, 11:20

Обнародована зарплата знаменитого аргентинца Диего Марадоны в мексиканском клубе "Дорадос де Синаола"

Об этом сообщает Infobae.

Аргентинец подписал контракт с клубом на один сезон, а его зарплата составит $180 тыс. на месяц, то есть более $2,16 млн в год.

В контракте Марадоны есть опция - если клуб выйдет в высший дивизион чемпионата Мексики, то контракт с аргентинцем будет продлен. Дорадос занимают 13-ю строчку во второй лиге и набрал лишь 3 очка в шести матчах.