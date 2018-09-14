 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

SpaceX заключила контракт с первым космическим туристом

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX подписала контракт с первым космическим туристом, который отправится вокруг Луны на ракете Big Falcon (BFR)

В Twitter, где компания и сообщила о контракте, его сумма и имя клиента не раскрываются.

Первый полет ракеты BFR с туристами на борту запланирован на 2019 год.

"SpaceX підписала контракт з першим в світі пасажиром, який облетить навколо Місяця на борту нашої ракети Big Falcon (BFR) - важливий крок на шляху до відкриття доступу для звичайних людей, які мріють подорожувати в космосі".

  • Напомним, компания Blue Origin впервые показала интерьер пассажирской капсулы для космических туристов. Основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $ 2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристе.
  • Стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать