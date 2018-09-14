SpaceX заключила контракт с первым космическим туристом
14 сентября, 2018, 12:02
Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX подписала контракт с первым космическим туристом, который отправится вокруг Луны на ракете Big Falcon (BFR)
В Twitter, где компания и сообщила о контракте, его сумма и имя клиента не раскрываются.
Первый полет ракеты BFR с туристами на борту запланирован на 2019 год.
SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk— SpaceX (@SpaceX) 14 вересня 2018 р.
"SpaceX підписала контракт з першим в світі пасажиром, який облетить навколо Місяця на борту нашої ракети Big Falcon (BFR) - важливий крок на шляху до відкриття доступу для звичайних людей, які мріють подорожувати в космосі".
- Напомним, компания Blue Origin впервые показала интерьер пассажирской капсулы для космических туристов. Основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $ 2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристе.
- Стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.
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