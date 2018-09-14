Шимпанзе копируют людей, а куклы вуду не работают: победители Шнобелевской премии-2018
Репродуктивная медицина
Это исследование известно с 1980-го года. Джон Барри, Брюс Бланк и Мишель Буало предложили бюджетный вариант определения нарушений эрекции. Суть в том, чтобы клеить кольцо почтовых марок на пенис в состоянии покоя.
Если до утра полоска останется целостной, это свидетельствует о наличии нарушений. Такой метод использовала одна из героинь сериала "Секс и город".
Химия
Коллективную премию получили исследователи, которые изучили возможности использования человеческой слюны для очистки грязных поверхностей.
Медицина
Американцы Марк Митчелл и Дэвид Уортингер предположили, что катание на американских горках может ускорить выход камней из почек. По результатам исследования, на результат влияет номер вагона, в котором едет пациент. Поездка в последнем увеличивает вероятность успеха с 16 до 64% в сравнении с первым.
Медицинское образование
Награду получил японский исследователь Акира Хориучи за труд о результатах само-колоноскопии. Ученый практичным образом доказал, что для этой процедуры подходящий детский колоноскоп.
Читайте также: Заниматься любовью с автомобилями и жениться на кукле: Кто такие объектофиль и откуда это явление
Биология
Премию по биологии выиграли ученые из Шведской академии сельскохозяйственных наук. Ученые доказали, что человек на вкус может определить вино, в котором побывала муха, потому что он способен различить феромоны самки дрозофилы даже в минимальной концентрации.
В номинации выиграла еще одна работа. Ее авторы доказали, что посетители в зоопарке копируют поведение шимпанзе, как и шимпанзе копируют поведение посетителей.
Питание
Британец Джеймс Коул определил, что калорийность питания при каннибализме в период палеолита была значительно ниже, чем если бы человеческое мясо употреблять вместе с другими сортами.
Средняя калорийность человеческого тела не могла удовлетворить потребности даже небольшой группы людей в течение одного дня.
Экономика
Канадские ученые изучили эффективность использования кукол вуду против несправедливого начальства. Ученые постановили, что такие сеансы безвредны для самих начальников, но приносят облегчение и чувство восстановленной справедливости их подчиненным.
Литература
Литературная премия досталась ученым под руководством Алтея Блейклер, который доказал, что люди чаще всего не читают инструкции к сложных товаров и не используют все их возможности.
Они также обнаружили, что мужчины читают инструкции чаще, чем женщины, а молодые люди изучают их реже, чем зрелые.
Премия мира
В этой номинации победил коллектив исследователей, которые изучили ругань и крики водителей во время дорожного движения. Они провели более тысячи наблюдений и сделали вывод, что на поведение водителя влияют его уровень стресса, усталость и индивидуальные особенности.
- Напомним, ученые выяснили, что жесты человеческих детей в значительной степени пересекаются с обезьяньими: общими оказались 89%.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-