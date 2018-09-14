Шимпанзе копируют людей, а куклы вуду не работают: победители Шнобелевской премии-2018

14 сентября, 2018, 13:34

Шнобелевская премия вручается за забавные научные достижения. В этом году ее получили исследования о марках, которые могут определить проблемы с эрекцией, а также о том, что инструкции никто не читает

Репродуктивная медицина

Это исследование известно с 1980-го года. Джон Барри, Брюс Бланк и Мишель Буало предложили бюджетный вариант определения нарушений эрекции. Суть в том, чтобы клеить кольцо почтовых марок на пенис в состоянии покоя.

Если до утра полоска останется целостной, это свидетельствует о наличии нарушений. Такой метод использовала одна из героинь сериала "Секс и город".

Химия

Коллективную премию получили исследователи, которые изучили возможности использования человеческой слюны для очистки грязных поверхностей.

Медицина

Американцы Марк Митчелл и Дэвид Уортингер предположили, что катание на американских горках может ускорить выход камней из почек. По результатам исследования, на результат влияет номер вагона, в котором едет пациент. Поездка в последнем увеличивает вероятность успеха с 16 до 64% в сравнении с первым.

Медицинское образование

Награду получил японский исследователь Акира Хориучи за труд о результатах само-колоноскопии. Ученый практичным образом доказал, что для этой процедуры подходящий детский колоноскоп.

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Биология

Премию по биологии выиграли ученые из Шведской академии сельскохозяйственных наук. Ученые доказали, что человек на вкус может определить вино, в котором побывала муха, потому что он способен различить феромоны самки дрозофилы даже в минимальной концентрации.

В номинации выиграла еще одна работа. Ее авторы доказали, что посетители в зоопарке копируют поведение шимпанзе, как и шимпанзе копируют поведение посетителей.

Питание

Британец Джеймс Коул определил, что калорийность питания при каннибализме в период палеолита была значительно ниже, чем если бы человеческое мясо употреблять вместе с другими сортами.

Средняя калорийность человеческого тела не могла удовлетворить потребности даже небольшой группы людей в течение одного дня.

Экономика

Канадские ученые изучили эффективность использования кукол вуду против несправедливого начальства. Ученые постановили, что такие сеансы безвредны для самих начальников, но приносят облегчение и чувство восстановленной справедливости их подчиненным.

Литература

Литературная премия досталась ученым под руководством Алтея Блейклер, который доказал, что люди чаще всего не читают инструкции к сложных товаров и не используют все их возможности.

Они также обнаружили, что мужчины читают инструкции чаще, чем женщины, а молодые люди изучают их реже, чем зрелые.

Премия мира

В этой номинации победил коллектив исследователей, которые изучили ругань и крики водителей во время дорожного движения. Они провели более тысячи наблюдений и сделали вывод, что на поведение водителя влияют его уровень стресса, усталость и индивидуальные особенности.