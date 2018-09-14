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СБУ не дало оккупантам заработать денег на вагоноремонтном заводе


фото: cfts.org.ua
На Луганщине сотрудники СБУ пресекли попытку представителей страны-агрессора и оккупационной "администрации" создать механизмы финансирования "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники решили восстановить часть производства на разворованном боевиками Стахановском вагоноремонтном заводе. Организовали сделку "чиновники" оккупационной власти и менеджмент коммерческой структуры с РФ. Продукцию организаторы планировали поставлять в Россию и некоторые страны СНГ.

Для получения российских сертификатов дельцы от имени фирмы с РФ официально обратились к конструкторскому бюро, которое функционирует на подконтрольной украинской власти территории. За незаконно полученную техническую документацию они собирались легализовать производство и реализацию запчастей под видом продукции иностранного происхождения.

По материалам Службы безопасности Украины конструкторское бюро разорвало контракт с российской фирмой, техническую документацию на комплектующие признано недействительным.

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