Руководители Центра оценивания качества образования за взятки завышали баллы ЗНО, - Нацполиция
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По данным ведомства, в состав преступной группы входили руководитель Центра оценивания качества образования, двое его заместителей и еще двое должностных лиц учреждения.
Полицейские выяснили, что подозреваемые имели право доступа к информации центра о результатах внешнего независимого оценивания. Благодаря этому в течение 2008-2013 годов они завышали результаты оценки за денежное вознаграждение. Такая фальсификация результатов ВНО дала возможность определенным лицам поступить в вузы и учиться в них за счет государства.
По информации полиции действия подозреваемых нанесли государству ущерб на сумму свыше 7 миллионов гривен.
Сейчас участникам группировки инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), а также ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
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