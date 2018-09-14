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Руководители Центра оценивания качества образования за взятки завышали баллы ЗНО, - Нацполиция

Сотрудники полиции выявили более 800 фактов незаконного завышения баллов внешнего независимого оценивания со стороны должностных лиц Украинского центра оценивания качества образования, которые получили за это деньги

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным ведомства, в состав преступной группы входили руководитель Центра оценивания качества образования, двое его заместителей и еще двое должностных лиц учреждения.

Полицейские выяснили, что подозреваемые имели право доступа к информации центра о результатах внешнего независимого оценивания. Благодаря этому в течение 2008-2013 годов они завышали результаты оценки за денежное вознаграждение. Такая фальсификация результатов ВНО дала возможность определенным лицам поступить в вузы и учиться в них за счет государства.

По информации полиции действия подозреваемых нанесли государству ущерб на сумму свыше 7 миллионов гривен.

Сейчас участникам группировки инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), а также ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

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