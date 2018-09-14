Руководители Центра оценивания качества образования за взятки завышали баллы ЗНО, - Нацполиция

14 сентября, 2018, 23:02

Сотрудники полиции выявили более 800 фактов незаконного завышения баллов внешнего независимого оценивания со стороны должностных лиц Украинского центра оценивания качества образования, которые получили за это деньги

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным ведомства, в состав преступной группы входили руководитель Центра оценивания качества образования, двое его заместителей и еще двое должностных лиц учреждения.

Полицейские выяснили, что подозреваемые имели право доступа к информации центра о результатах внешнего независимого оценивания. Благодаря этому в течение 2008-2013 годов они завышали результаты оценки за денежное вознаграждение. Такая фальсификация результатов ВНО дала возможность определенным лицам поступить в вузы и учиться в них за счет государства.

По информации полиции действия подозреваемых нанесли государству ущерб на сумму свыше 7 миллионов гривен.

Сейчас участникам группировки инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), а также ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.