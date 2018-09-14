Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие
14 сентября, 2018, 20:54
14 сентября от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим перемирия, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Лебединское и Водяное.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не было.
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