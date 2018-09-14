Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, поскольку намерена продолжать агрессию,- Арсений Яценюк встретился с Куртом Волкером
"Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, поскольку намерена продолжать агрессию. На этом этапе агрессия будет заключаться в прямом вмешательстве в выборы в Украине, масштабной информационной пропаганде и попытке осуществить политический реванш в нашем государстве благодаря своей прямой агентуре", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook по завершении встречи со Специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, послом Куртом Волкером 14 сентября.
Арсений Яценюк подчеркнул, что ценит принципиальность и четкость позиции Курта Волкера по этим вопросам: "Мы предметно обсудили состояние международного переговорного процесса по урегулированию, и актуальные проблемы безопасности, и ряд внутренних политических вопросов в Украине".
"Всеми силами Россия пытается сломать единство и консолидация демократических союзников против ее агрессии. Значительную тревогу вызывают попытки Кремля вернуть свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Давление ощущается и на других фронтах", - написал он.
Первоочередная цель России, подчеркнул лидер "Народного фронта" - смягчить санкционный режим.
"Важно не допустить даже шанса на это", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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