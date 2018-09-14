Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, поскольку намерена продолжать агрессию,- Арсений Яценюк встретился с Куртом Волкером

14 сентября, 2018, 17:53

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины, послом Куртом Волкером

"Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, поскольку намерена продолжать агрессию. На этом этапе агрессия будет заключаться в прямом вмешательстве в выборы в Украине, масштабной информационной пропаганде и попытке осуществить политический реванш в нашем государстве благодаря своей прямой агентуре", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook по завершении встречи со Специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, послом Куртом Волкером 14 сентября.

Арсений Яценюк подчеркнул, что ценит принципиальность и четкость позиции Курта Волкера по этим вопросам: "Мы предметно обсудили состояние международного переговорного процесса по урегулированию, и актуальные проблемы безопасности, и ряд внутренних политических вопросов в Украине".

"Всеми силами Россия пытается сломать единство и консолидация демократических союзников против ее агрессии. Значительную тревогу вызывают попытки Кремля вернуть свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Давление ощущается и на других фронтах", - написал он.

Первоочередная цель России, подчеркнул лидер "Народного фронта" - смягчить санкционный режим.

"Важно не допустить даже шанса на это", - подчеркнул Арсений Яценюк.