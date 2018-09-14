Россия будет вмешиваться во все выборы Украины до 2020 года. Порошенко рассказал о планах Кремля

14 сентября, 2018, 11:16

Российская власть будет вмешиваться в украинский избирательный процесс до 2020 года, пытаясь создать там прокремлевское большинство

Об этом перед началом встречи "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что будущее Украины в большой степени зависит от избирательного цикла 2019-2020 годов. По его словам, он гарантирует свободные, честные и демократические президентские выборы, выборы в парламент и среди местного самоуправления.

"К сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. И мы имеем абсолютно точное представление о планах Кремля. И знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов, и, слава Богу, моей фамилии там нет", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, известно, что на базе 5 колонны Кремль хочет сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом составе Рады, а потом сделать ее участником с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Горизонт их планирования достигает осенью 2020 года, когда, по результатам уже местных выборов, в отдельных областных советах проектируется создание лояльного к Москве политического большинства", - подытожил Порошенко.