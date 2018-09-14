"Считают себя последователями Бонда": трем работникам НАБУ объявили о подозрении

14 сентября, 2018, 13:15

Трем работникам Национального антикоррупционного бюро объявлено подозрение за методы их работы

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, методы детективов НАБУ "не имеют ничего общего с действующим законодательством".

"В рамках начатого уголовного производства в сотрудников НАБУ было изъято значительное количество вещественных доказательств, которые указывают на совершение ими ряда уголовных правонарушений. Трем работникам НАБУ объявлено о подозрении в совершении преступления", - написала она.

Годовщина СБУ не уточнила ни имена, ни статьи, которые инкриминируют детективам.

Она отметила, что во время следственных действий в сейфе сотрудника НАБУ изъяли конверт, в котором находился план компрометации работника Нацбанка Украины.

"Мы понимаем, что все детективы НАБУ считают себя последователями Джеймса Бонда, но он не опускался до "подкладывания" проституток должностным лицам государственного регуляторного органа", - заявила Гитлянская.

Напомним, первый заместитель главы СБУ Павел Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ.

Имущество, которое фигурирует в подозрении НАБУ первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине, ему не принадлежит, о чем есть судебное решение.

Первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине подготовлено сообщение о подозрении в незаконном обогащении

