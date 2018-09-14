"Считают себя последователями Бонда": трем работникам НАБУ объявили о подозрении
Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, методы детективов НАБУ "не имеют ничего общего с действующим законодательством".
"В рамках начатого уголовного производства в сотрудников НАБУ было изъято значительное количество вещественных доказательств, которые указывают на совершение ими ряда уголовных правонарушений. Трем работникам НАБУ объявлено о подозрении в совершении преступления", - написала она.
Годовщина СБУ не уточнила ни имена, ни статьи, которые инкриминируют детективам.
Она отметила, что во время следственных действий в сейфе сотрудника НАБУ изъяли конверт, в котором находился план компрометации работника Нацбанка Украины.
"Мы понимаем, что все детективы НАБУ считают себя последователями Джеймса Бонда, но он не опускался до "подкладывания" проституток должностным лицам государственного регуляторного органа", - заявила Гитлянская.
Напомним, первый заместитель главы СБУ Павел Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ.
Имущество, которое фигурирует в подозрении НАБУ первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине, ему не принадлежит, о чем есть судебное решение.
Первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине подготовлено сообщение о подозрении в незаконном обогащении
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