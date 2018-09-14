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"Разбогатей или умри": 10 рэперов с самыми большими гонорарами. Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей 2018 года

Список появился на сайте издания.

Лидер рейтинга - Jay-Z. Он заработал $76,5 млн за год. За ним разместился рэпер Дидди, который по 2018 год получил $64 млн. Тройку замыкает Кендрик Ламар с заработком в $58 млн.

Рейтинг:

  1. Jay-Z – $76,5 млн
  2. Diddy – $64 млн
  3. Кендрик Ламар – $58 млн
  4. Drake – $47 млн
  5. J. Cole – $35,5 млн
  6. Ст. Dre – $35 млн
  7. Nas – $35 млн
  8. Pitbull – $32 млн
  9. Future – $30 млн
  10. Канье Вест – $27,5 млн

Forbes отслеживал доходы исполнителей от альбомов, туров, публикаций с июня 2017 года до июня 2018 года.

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