"Разбогатей или умри": 10 рэперов с самыми большими гонорарами. Forbes

14 сентября, 2018, 12:48

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей 2018 года

Список появился на сайте издания.

Лидер рейтинга - Jay-Z. Он заработал $76,5 млн за год. За ним разместился рэпер Дидди, который по 2018 год получил $64 млн. Тройку замыкает Кендрик Ламар с заработком в $58 млн.

Рейтинг:

Jay-Z – $76,5 млн Diddy – $64 млн Кендрик Ламар – $58 млн Drake – $47 млн J. Cole – $35,5 млн Ст. Dre – $35 млн Nas – $35 млн Pitbull – $32 млн Future – $30 млн Канье Вест – $27,5 млн

Forbes отслеживал доходы исполнителей от альбомов, туров, публикаций с июня 2017 года до июня 2018 года.