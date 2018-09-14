"Разбогатей или умри": 10 рэперов с самыми большими гонорарами. Forbes
14 сентября, 2018, 12:48
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей 2018 года
Список появился на сайте издания.
Лидер рейтинга - Jay-Z. Он заработал $76,5 млн за год. За ним разместился рэпер Дидди, который по 2018 год получил $64 млн. Тройку замыкает Кендрик Ламар с заработком в $58 млн.
Рейтинг:
- Jay-Z – $76,5 млн
- Diddy – $64 млн
- Кендрик Ламар – $58 млн
- Drake – $47 млн
- J. Cole – $35,5 млн
- Ст. Dre – $35 млн
- Nas – $35 млн
- Pitbull – $32 млн
- Future – $30 млн
- Канье Вест – $27,5 млн
Forbes отслеживал доходы исполнителей от альбомов, туров, публикаций с июня 2017 года до июня 2018 года.
- Также журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по 2018-ый. В список вошли Джеки Чан, Уилл Смит и Джордж Клуни.
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