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Порошенко встретился с Волкером. Стало известно, о чем говорили

Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером

Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и отметили, что важно оставлять антироссийские санкции в силе до полной деоккупации украинской территории.

Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

"Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока – 2", - подытожили в ведомстве.

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