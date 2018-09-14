Порошенко встретился с Волкером. Стало известно, о чем говорили
14 сентября, 2018, 08:18
Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером
Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.
Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и отметили, что важно оставлять антироссийские санкции в силе до полной деоккупации украинской территории.
Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
"Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока – 2", - подытожили в ведомстве.
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