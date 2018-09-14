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Гонтареву, Данилюка и Насирова уволили из Нацсовета реформ


фото: Дзеркало тижня
Президент Петр Порошенко вывел из состава Нацсовета реформ Дмитрия Шимкива, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, Бориса Ложкина, экс-министра финансов Александра Данилюка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, народного депутата Сергея Рыбалку и экс - руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Этим же указом Порошенко ввел в состав Нацсовета реформ заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко, исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову и главу Национального банка Якова Смолия.

Национальный совет реформ – специальный консультативно-совещательный орган при президенте по стратегическому планированию, согласованию позиций относительно стратегии реформ в Украине и мониторингу их реализации.

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