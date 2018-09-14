Порошенко рассказал, когда заявит о походе на выборы
14 сентября, 2018, 10:25
Президент Петр Порошенко объявит, пойдет ли на очередные выборы президента Украины, после старта предвыборной кампании
Об этом он заявил перед началом встречи "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
"Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", – сказал Порошенко.
Утром 13 сентября в Киеве началась 15-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) "Будущее поколение всего".
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