Порошенко прокомментировал попытки ГПУ получить данные с телефонов журналистов
Об этом сообщила на странице в Facebook журналистка Кристина Бердинских.
Во время конференции YES Бердинских обратилась к Порошенко с просьбой прокомментировать решение суда о предоставлении ГПУ разрешения на доступ к данным с мобильных телефонов журналистов.
"Я уверен в том, было бы очень хорошо, если бы журналисты пришли к генеральному прокурору и сняли бы все вопросы. Я уверен в том, что эта возможность существует", - прокомментировал президент.
Кроме этого, Порошенко заявил, что он делает все для того, чтобы защитить свободу слова и для того, чтобы журналисты имели право знать правду.
“Я не применил военное положение специально для того, чтобы не ограничивать свободу прессы и свободу журналистов. В этом конкретном деле. Во-первых, есть большая публичная волна, во-вторых, журналисты должны знать правду”, - заявил он.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
- Позже Седлецкая рассказала, что Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона за 1,5 года. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире.
- 11 сентября в ГПУ объяснили, почему должны получить информацию с телефона Натальи Седлецкой и других журналистов по делу о разглашении данных досудебного следствия главой НАБУ Артемом Сытником
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