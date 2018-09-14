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Порошенко прокомментировал попытки ГПУ получить данные с телефонов журналистов

Президент Петр Порошенко заявил, что “было бы хорошо, если бы журналистки пришли к генеральному прокурору и сняли все вопросы”

Об этом сообщила на странице в Facebook журналистка Кристина Бердинских.

Во время конференции YES Бердинских обратилась к Порошенко с просьбой прокомментировать решение суда о предоставлении ГПУ разрешения на доступ к данным с мобильных телефонов журналистов.

"Я уверен в том, было бы очень хорошо, если бы журналисты пришли к генеральному прокурору и сняли бы все вопросы. Я уверен в том, что эта возможность существует", - прокомментировал президент.

Кроме этого, Порошенко заявил, что он делает все для того, чтобы защитить свободу слова и для того, чтобы журналисты имели право знать правду.

“Я не применил военное положение специально для того, чтобы не ограничивать свободу прессы и свободу журналистов. В этом конкретном деле. Во-первых, есть большая публичная волна, во-вторых, журналисты должны знать правду”, - заявил он.
 

 

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