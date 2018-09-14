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Подготовка к отопительному сезону: в правительстве рассказали, где есть проблемы


фото: kmu.gov.ua
К началу холодов почти на 100% готова социальная инфраструктура Украины: начались регламентные работы и запуски во всех котельных

Об этом сообщил Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает его пресс-центр.

По его словам, Украина технически готова к отопительному сезону. Однако, возникают определенные проблемы в поселке Коцюбинское Киевской области. Там возникли внутренние вопросы с имеющимися крупными средствами на счетах. Также есть вопросы относительно сел Шепетовка и Смила.

Как отмечается, решается вопрос и в отношении Киева, где происходит процесс целостного имущественного комплекса от "Киевэнерго".

“В течение нескольких следующих недель этот процесс будет закончен, что даст возможность Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона”, - заявил Геннадий Зубко.

 

 

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