Около 270 спецназовцев отправят на службу в Азовское и Черное море, - ГПС

14 сентября, 2018, 07:56

Государственная пограничная служба Украины наращивает усилия по морского спецназа - около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном море

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба пограничного ведомства.

"Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1000 человек личного состава нашего спецназа. Наращиваем усилия с морского спецназа, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - подчеркнул Цигикал.

По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первый - правоохранительный, второй - наращивание усилий и увеличение резервов.

"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил председатель Госпогранслужбы.