Около 270 спецназовцев отправят на службу в Азовское и Черное море, - ГПС
Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба пограничного ведомства.
"Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1000 человек личного состава нашего спецназа. Наращиваем усилия с морского спецназа, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - подчеркнул Цигикал.
По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первый - правоохранительный, второй - наращивание усилий и увеличение резервов.
"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил председатель Госпогранслужбы.
- Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
- 9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или до Мариуполя и Бердянска. Мининфраструктуры заявило, что спецподразделения РФ необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.
- Президент Петр Порошенко поручил ВСУ принять меры в связи с незаконным задержанием украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.
- Спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
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