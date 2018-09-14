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Около 270 спецназовцев отправят на службу в Азовское и Черное море, - ГПС


фото: dpsu.gov.ua
Государственная пограничная служба Украины наращивает усилия по морского спецназа - около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном море

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба пограничного ведомства.

"Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1000 человек личного состава нашего спецназа. Наращиваем усилия с морского спецназа, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - подчеркнул Цигикал.

По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первый - правоохранительный, второй - наращивание усилий и увеличение резервов.

"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил председатель Госпогранслужбы.

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