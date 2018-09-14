Ограничить свободу слова мы не можем, но надо ограничить Россию в использовании этого инструмента, - Порошенко

14 сентября, 2018, 11:51

Президент Украины Петр Порошенко во время форума Ялтинской европейской стратегии призвал мир ограничить Россию в использовании свободы слова для дезинформации

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Место наших западных партнеров и стратегических друзей теперь здесь, в Украине. Мы должны быть едиными, вместе работать, развивать разные шаги, разные стратегии, начиная с кибербезопасности, заканчивая противостоянием большой компании дезинформации, которую запустила Россия не только в Украине, но и в других странах через телеканалы, через прессу. Мы не говорим об ограничении свободы слова, но мы должны ограничить возможность России использовать этот инструмент", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что российская гибридная агрессия является угрозой для демократии во всем мире.

"Конечно, мы хотим, чтобы наши консультанты из США, из Европы вместе с нами готовились защитить Украину от российской гибридной войны. Это проблема не только Украины - это проблема США, Франции, Германии, ЕС, проблема вообще мировой демократии. Давайте будем эффективными в защите наших ценностей. Это наш основной приоритет", - добавил Порошенко.