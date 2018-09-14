Объявили подозрение главарю мошенников, продававших фейковые билеты на Imagine Dragons
Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции.
Организатором группы был 37-летний одессит. Он подбирал людей, которые продвигали сайт, ежедневно снимал средства с подставных счетов, оплачивал услуги хостинга сайта и регистрации доменных имен. Киберполиция установила, что группа начала продажу билетов в апреле 2018. Также сайты активно продвигали в соцсетях и поисковых сервисах.
Для оплаты группа использовала заранее регистрируемые счета на подставных лиц. О фейковости своих билетов посетители выступления Imagine Dragons узнали уже на самом концерте.
У организатора изъяли сим-карты, компьютеры, смартфоны и банковские карты. Ныне установлено около 2 тысяч граждан, которые купили фейковые билеты. Группа обманула покупателей в целом более чем на 3 миллиона гривен.
Члены этой же группы продавали фейковые билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 на страницах final2018.kiev.ua и finalrussia2018.com.
- 6 сентября киберполиция изобличила организатора и лиц, причастных к продаже фейковых билетов на концерт группы Imagine Dragons в Украине и FIFA2018 в РФ.
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