Обмена заложниками, вероятно, не будет до выборов-2019, - Кучма

14 сентября, 2018, 12:20

Вопросы обмена заложниками между Украиной и Россией, вероятнее всего, не продвинутся до проведения президентских выборов 2019 года

Об этом журналистам в рамках встречи "Ялтинская европейская стратегия" заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма, сообщает Еспресо.TV.

"Видите, мы же с вами слышим нашего представителя Медведчука, что он эту проблему решает с Путиным и с Порошенко. Ему задавайте вопросы. Я не думаю, что какие-то изменения будут вообще до президентских выборов", - подчеркнул он.

Отметим, президент Петр Порошенко перед началом встречи "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что российская власть будет вмешиваться в украинский избирательный процесс до 2020 года, пытаясь создать там прокремлевское большинство.