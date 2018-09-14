 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обмена заложниками, вероятно, не будет до выборов-2019, - Кучма

Вопросы обмена заложниками между Украиной и Россией, вероятнее всего, не продвинутся до проведения президентских выборов 2019 года

Об этом журналистам в рамках встречи "Ялтинская европейская стратегия" заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма, сообщает Еспресо.TV.

"Видите, мы же с вами слышим нашего представителя Медведчука, что он эту проблему решает с Путиным и с Порошенко. Ему задавайте вопросы. Я не думаю, что какие-то изменения будут вообще до президентских выборов", - подчеркнул он.

Отметим, президент Петр Порошенко перед началом встречи "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что российская власть будет вмешиваться в украинский избирательный процесс до 2020 года, пытаясь создать там прокремлевское большинство.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать