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Новые десантные катера “Кентавр” спустили на воду в Киеве


фото: mil.gov.ua
Новые десантно-штурмовые катера “Кентавр”, изготовленные по заказу Министерства обороны, торжественно спустили на воду в Киеве

Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщил Украинский милитарный портал в своем Facebook.

Как отмечается, десантно-штурмовые катера проекта 58181 (шифр «Кентавр») созданы в исследовательско-проектном центре кораблестроения в Николаеве на базе малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М».

Они предназначены для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, а также для доставки и высадки десантов.

Максимальная скорость катеров - до 50 узлов. Также одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где будут размещаться 32 военнослужащих.

  • Напомним, строительство катеров происходило на заводе "Кузня" на Рыбальском в Киеве. Закладка – 28 декабря 2016 года, спуск на воду – 14 сентября 2018 года.
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