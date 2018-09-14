Новые десантные катера “Кентавр” спустили на воду в Киеве

14 сентября, 2018, 17:20

Новые десантно-штурмовые катера “Кентавр”, изготовленные по заказу Министерства обороны, торжественно спустили на воду в Киеве

Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщил Украинский милитарный портал в своем Facebook.

Как отмечается, десантно-штурмовые катера проекта 58181 (шифр «Кентавр») созданы в исследовательско-проектном центре кораблестроения в Николаеве на базе малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М».

Они предназначены для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, а также для доставки и высадки десантов.

Максимальная скорость катеров - до 50 узлов. Также одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где будут размещаться 32 военнослужащих.