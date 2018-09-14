Немецкий футбольный клуб выпустил колоритную форму к Октоберфесту
14 сентября, 2018, 09:57
Немецкий клуб "Мюнхен-1860" выпустил комплект формы, посвященный Октоберфесту
Об этом сообщает "Мюнхен-1860" в twitter.
Новая экипировка футбольного клуба похожа на национальный немецкий одежду. Футболка оформлена в бело-голубую клеточку, а шорты - коричневого цвета. Цена специальной формы составляет 90 евро.
Unser Team läuft in diesem Jahr или SV Wehen Wiesbaden am 22.09. im #Wiesntrikot2018 auf. Die limitierte Auflage in den Größen S bis 5XL ist ein Muss für jeden #Löwen-Fan!— TSV 1860 München (@TSV1860) 11 сентября 2018 г.
Hier bestellen: https://t.co/MqxEnLxGq3#M60SVW #tsv1860 @Löwen-Fanshop #3Liga #zeigtsuns #Oktoberfest pic.twitter.com/oW3xzpnbah
- Немецкий футбольный клуб уволил семерых футболистов за фото, на котором они продемонстрировали нацистский жест.
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