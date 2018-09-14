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Немецкий футбольный клуб выпустил колоритную форму к Октоберфесту


фото: twitter
Немецкий клуб "Мюнхен-1860" выпустил комплект формы, посвященный Октоберфесту

Об этом сообщает "Мюнхен-1860" в twitter.

Новая экипировка футбольного клуба похожа на национальный немецкий одежду. Футболка оформлена в бело-голубую клеточку, а шорты - коричневого цвета. Цена специальной формы составляет 90 евро.

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