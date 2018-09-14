НАБУ расследует незаконное обогащение Геращенко

14 сентября, 2018, 13:49

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно незаконного обогащения депутата "Народного фронта" Антона Геращенко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники.

"Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева обязал уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.368-2 Уголовного кодекса Украины, которые были изложены в заявлении председателя правления Общественной организации "ТОМ 14", - подчеркивается в сообщении.

В результате НАБУ 6 сентября зарегистрировало уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается, Геращенко еще не сообщали о подозрении.

Отметим, ранее журналисты выснили, что Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 "квадратов" за деньги своего тестя Алексея Шамбура.

62-летний тесть до 2016 года не получал дохода, а после 2016-го получил около 270 тысяч гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около 3 тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья. Сам Геращенко арендовать квартиру не мог. В декларации его доход – более 100 тысяч гривен в год.

С этой информацией юристы проекта "Тисни" обратились в НАБУ, однако в бюро сначала отказались расследовать ситуацию за "недостатком фактических обстоятельств". Впоследствии юристы обратились в суд, который и обязал НАБУ открыть производство.