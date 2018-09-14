НАБУ расследует незаконное обогащение Геращенко
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники.
"Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева обязал уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.368-2 Уголовного кодекса Украины, которые были изложены в заявлении председателя правления Общественной организации "ТОМ 14", - подчеркивается в сообщении.
В результате НАБУ 6 сентября зарегистрировало уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается, Геращенко еще не сообщали о подозрении.
Отметим, ранее журналисты выснили, что Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 "квадратов" за деньги своего тестя Алексея Шамбура.
62-летний тесть до 2016 года не получал дохода, а после 2016-го получил около 270 тысяч гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около 3 тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья. Сам Геращенко арендовать квартиру не мог. В декларации его доход – более 100 тысяч гривен в год.
С этой информацией юристы проекта "Тисни" обратились в НАБУ, однако в бюро сначала отказались расследовать ситуацию за "недостатком фактических обстоятельств". Впоследствии юристы обратились в суд, который и обязал НАБУ открыть производство.
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