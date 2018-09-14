 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На пепелище лагеря "Виктория" нашли еще один кипятильник, - СМИ


фото: dumskaya
Группа независимых экспертов, которых привлекли к расследованию трагедии в одесском лагере "Виктория" на требование отца погибшей Сони Мазур, нашла на пепелище второй кипятильник

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

Отмечается, что кипятильник обнаружили на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар.

"Обугленный прибор является важным вещественным доказательством, которого раньше не заметило официальное следствие. Это - второй кипятильник, который удалось обнаружить на пепелище", - отмечают журналисты.

Первый электроприбор изъяли сразу после трагедии на месте возгорания - в комнате художественного руководителя коллектива "Адель" Татьяны Егоровой, которая отдыхала в лагере вместе с детьми.

Официальное следствие рассматривало версию о том, что именно первый невыключенный кипятильник мог стать причиной пожара.

"По многочисленным показаниям очевидцев трагедии, в ночь пожара Татьяна Егорова якобы кричала, что забыла выключить кипятильник. Но сама руководительница ансамбля впоследствии эту информацию публично отрицала. А в материалах производства существуют и другие свидетельства - в пользу Егоровой. Так или иначе, следствие не смогло установить, мог ли первый найденный кипятильник действительно стать причиной пожара. не подтвердились и другие вероятные причины возгорания ", - говорится в расследовании.

Второй электроприбор независимые эксперты передали правоохранителям. Кроме этого, на пепелище нашли останки детей.

Отмечается, что журналисты Слидства.Инфо обратились к председателю полиции Одесской области и спросили, почему его подчиненные не выявили таких важных вещей. Дмитрий Головин заявил, что без официальной "бумаги" делать выводы о важности новых вещественных доказательств по делу преждевременно. По его мнению, это касается как останков детей, так и второго кипятильника.

"Выявление этих фрагментов - звучит цинично - никоим образом не влияет на ход расследования, и на факты - причинно-следственная связь", - заявил главный областной полицейский.

Привлечь к расследованию новую группу специалистов в июне этого года позволил Приморский райсуд Одессы. Суд принял ходатайство Алексея Мазура, дочь которого погибла в детском лагере «Виктория». На месте трагедии сейчас работают специалисты независимого института судебных экспертиз (Украина), а также - иностранцы из Международного института экспертиз (Эстония).

  • Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
  • В результате пожара погибли трое детей, еще двое были госпитализированы.
  • Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственное за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик.
  • Лагерь работал без пожарной сигнализации и системы пожаротушения, деревянный корпус не обрабатывали антивозгораемым веществом, а от воды шел электрический ток. Корпус сооружали наспех с "откатами" и пренебрежением строительными и сфере безопасности требованиям.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать