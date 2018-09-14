На пепелище лагеря "Виктория" нашли еще один кипятильник, - СМИ

14 сентября, 2018, 07:18

Группа независимых экспертов, которых привлекли к расследованию трагедии в одесском лагере "Виктория" на требование отца погибшей Сони Мазур, нашла на пепелище второй кипятильник

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

Отмечается, что кипятильник обнаружили на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар.

"Обугленный прибор является важным вещественным доказательством, которого раньше не заметило официальное следствие. Это - второй кипятильник, который удалось обнаружить на пепелище", - отмечают журналисты.

Первый электроприбор изъяли сразу после трагедии на месте возгорания - в комнате художественного руководителя коллектива "Адель" Татьяны Егоровой, которая отдыхала в лагере вместе с детьми.

Официальное следствие рассматривало версию о том, что именно первый невыключенный кипятильник мог стать причиной пожара.

"По многочисленным показаниям очевидцев трагедии, в ночь пожара Татьяна Егорова якобы кричала, что забыла выключить кипятильник. Но сама руководительница ансамбля впоследствии эту информацию публично отрицала. А в материалах производства существуют и другие свидетельства - в пользу Егоровой. Так или иначе, следствие не смогло установить, мог ли первый найденный кипятильник действительно стать причиной пожара. не подтвердились и другие вероятные причины возгорания ", - говорится в расследовании.

Второй электроприбор независимые эксперты передали правоохранителям. Кроме этого, на пепелище нашли останки детей.

Отмечается, что журналисты Слидства.Инфо обратились к председателю полиции Одесской области и спросили, почему его подчиненные не выявили таких важных вещей. Дмитрий Головин заявил, что без официальной "бумаги" делать выводы о важности новых вещественных доказательств по делу преждевременно. По его мнению, это касается как останков детей, так и второго кипятильника.

"Выявление этих фрагментов - звучит цинично - никоим образом не влияет на ход расследования, и на факты - причинно-следственная связь", - заявил главный областной полицейский.

Привлечь к расследованию новую группу специалистов в июне этого года позволил Приморский райсуд Одессы. Суд принял ходатайство Алексея Мазура, дочь которого погибла в детском лагере «Виктория». На месте трагедии сейчас работают специалисты независимого института судебных экспертиз (Украина), а также - иностранцы из Международного института экспертиз (Эстония).