Министерство информполитики готовит новый перечень запрещенных сайтов

14 сентября, 2018, 16:30

Специальная рабочая группа мониторинга при Министерстве информационной политики готовит третий перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

В соответствии с ответом, новый перечень сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, готовит специальная рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики.

Третий перечень сайтов будет содержать перечень интернет-ресурсов, содержащих информацию, нарушающую законодательство Украины. Сейчас рабочая группа в текущем режиме собирает информацию об аналогичных ресурсах.

Однако, пока обновленный перечень еще не подавался.