Министерство информполитики готовит новый перечень запрещенных сайтов
14 сентября, 2018, 16:30
Специальная рабочая группа мониторинга при Министерстве информационной политики готовит третий перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".
В соответствии с ответом, новый перечень сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, готовит специальная рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики.
Третий перечень сайтов будет содержать перечень интернет-ресурсов, содержащих информацию, нарушающую законодательство Украины. Сейчас рабочая группа в текущем режиме собирает информацию об аналогичных ресурсах.
Однако, пока обновленный перечень еще не подавался.
- Напомним, 19 июня 2017 года в правительстве был публиковавшуюся перечень из 20 сайтов, которые рекомендованы для запрета в Украине.
- Ранее отмечалось, что интернет-провайдеров, которые не ограничили доступ к запрещенным российским сайтам, государство будет штрафовать на 1% от дохода за весь прошлый календарный год
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-