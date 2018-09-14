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Министерство информполитики готовит новый перечень запрещенных сайтов

Специальная рабочая группа мониторинга при Министерстве информационной политики готовит третий перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

В соответствии с ответом, новый перечень сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, готовит специальная рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики.

Третий перечень сайтов будет содержать перечень интернет-ресурсов, содержащих информацию, нарушающую законодательство Украины. Сейчас рабочая группа в текущем режиме собирает информацию об аналогичных ресурсах.

Однако, пока обновленный перечень еще не подавался.

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