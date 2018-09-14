Манафорт согласился на сотрудничество со спецпрокурором Мюллером
14 сентября, 2018, 19:55
Экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы 2016 года
Об этом сообщает ВВС.
В суде в пятницу, он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступлении в соглашении со спецпрокурором Робертом Мюллером. В соглашении не говорится о пункте обвинения, касающемся отмывания средств.
В Белом Доме считают, что признание вины со стороны Манафорта не угрожает президенту Дональду Трампу. Это уже второе дело, в котором Манафорт выступает в роли обвиняемого.
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- Напомним, суд присяжных признал бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта виновным в неуплате налогов.
- Манафорта признали виновным по восьми пунктам, связанным с финансовыми махинациями.
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