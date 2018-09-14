Манафорт согласился на сотрудничество со спецпрокурором Мюллером

14 сентября, 2018, 19:55

Экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы 2016 года

Об этом сообщает ВВС.

В суде в пятницу, он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступлении в соглашении со спецпрокурором Робертом Мюллером. В соглашении не говорится о пункте обвинения, касающемся отмывания средств.

В Белом Доме считают, что признание вины со стороны Манафорта не угрожает президенту Дональду Трампу. Это уже второе дело, в котором Манафорт выступает в роли обвиняемого.

Читайте также: Кровавые деньги из Украины: за что осудили Манафорта