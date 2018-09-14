Луна-Гигант путешествует по миру и надвигается на Европу
14 сентября, 2018, 17:22
Британец Люк Джеррам поехал в тур со своим передвижным проектом "Музей Луны", главный объект которого - семиметровый спутник Земли
Об этом пишет Collosal.
Инсталляция выполнена в масштабе 1:500000 - это примерно в 120 раз ближе, чем видна Луна на небе невооруженным глазом.
Модель собрали на основе фотографий со спутника NASA, запустившего оптическую камеру Lunar Reconnaissance Orbiter Camera в 2009 году.
"Музей Луны" демонстрируют под музыку, которую написал композитор и обладатель премии BAFTA Дэн Джонс. Установку размещают внутри помещений и под открытым небом. Рядом с арт-объектом обычно проходят выставки, фестивали или концерты.
В сентябре проект приедет в Европу и посетит Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию.
- Напомним, в бельгийском городе Брюгге дизайнеры бюро Studio KCA построили огромного кита из 5 тонн пластикового мусора, найденного в Тихом океане.
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