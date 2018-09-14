Луна-Гигант путешествует по миру и надвигается на Европу

14 сентября, 2018, 17:22

Британец Люк Джеррам поехал в тур со своим передвижным проектом "Музей Луны", главный объект которого - семиметровый спутник Земли

Об этом пишет Collosal.

Инсталляция выполнена в масштабе 1:500000 - это примерно в 120 раз ближе, чем видна Луна на небе невооруженным глазом.

Модель собрали на основе фотографий со спутника NASA, запустившего оптическую камеру Lunar Reconnaissance Orbiter Camera в 2009 году.

"Музей Луны" демонстрируют под музыку, которую написал композитор и обладатель премии BAFTA Дэн Джонс. Установку размещают внутри помещений и под открытым небом. Рядом с арт-объектом обычно проходят выставки, фестивали или концерты.

В сентябре проект приедет в Европу и посетит Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию.