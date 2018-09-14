Кличко рассказал, собирается ли баллотироваться в президенты

14 сентября, 2018, 10:12

Мэр Киева Виталий Кличко не намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кличко объяснил свое решение обещаниями, которые он давал жителям столицы.

"Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что пообещал киевлянам, что они смогут гордиться своим мэром. В то же время, Кличко заяивив, что не исключает, что после исполнения этой задачи в Киеве будет готов предложить "сделать это в каждом городе".

Отвечая на вопрос о возможной поддержке Порошенко на будущих выборах, Кличко сказал, что пока не слышал от него заявление о намерении баллотироваться в президенты.

"Если будет заявление - я смогу сказать свою точку зрения", - добавил Кличко.